ظريف: إمكانية اجتماع روحاني وترامب “منعدمة”

2019/09/26 | 04:45

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قال وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف اليوم الأربعاء إن إمكانية عقد أي اجتماع بين الرئيسين الإيراني حسن روحاني والأميركي دونالد ترامب

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