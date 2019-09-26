رئيس الجمهورية يبحث مع مديرة اليونسكو التعاون الثنائي لاستعادة الآثار العراقية المنهوبة

2019/09/26 | 04:48

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- التقى رئيس الجمهورية الدكتور برهم صالح، المدير العام لمنظمة الأمم المتحدة للتربية والثقافة والعلم (اليونسكو)

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