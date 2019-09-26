2019/09/26 | 04:49

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: icGcr7QVxak

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. امرأة تعطي كل سنة ثواب بأسم الحسين الشهيد لكن هذه السنة لاتملك شي شاهد ماذا قال سيد رشيد الحسني) نشر أولاً على موقع (قناة الفرات) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

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