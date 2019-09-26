2019/09/26 | 04:51

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الأردن يتحرك لإطلاق سراح مواطنين معتقلين بإسرائيل قال المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية الأردنية سفيان القضاة، إن الوزارة تواصل يوميا متابعة حادثتي اعتقال مواطنين أردنيين، هما عبد الرحمن مرعي وهبة عبد الباقي.وأوضح القضاة، أن القنصل الأردني في تل أبيب عاود زيارة هبة عبد الباقي في مركز احتجازها للمرة الثالثة منذ اعتقالها، وذلك من أجل دعمها والاطلاع على ظروف احتجازها والعمل على إطلاق سراحها.وأكد أن الوزارة مستمرة في مساعيها للإفراج عنهما، كما تتابع من خلال القنوات الدبلوماسية مجريات التحقيقات لضمان حقوقهما القانونية، وقال إن الوزارة تضع هذا الأمر على رأس أولوياتها.وأشار إلى أن السفارة الأردنية في تل أبيب على تواصل دائم مع محامي المواطنين، وتتابع ما يتخذ بحقهما من إجراءات، وأضاف أن القنصل سيقوم بزيارة ثانية لعبد الرحمن فور إتمام الاجراءات الخاصة بذلك.

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