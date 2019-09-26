2019/09/26 | 04:51

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- القاهرة تحتضن اجتماعات جديدة للجبهة الثورية السودانية تشهد القاهرة منذ مطلع الأسبوع الأخير من سبتمبر حراكا سودانيا كبيرا، حيث تعقد اجتماعات بين مجموعة من فصائل الحركات المسلحة الرئيسية المكونة للجبهة الثورية.وتكون الجبهة الثورية من حركات عدة أبرزها، الحركة الشعبية لتحرير السودان - شمال، وحركتي تحرير السودان - جناح مني أركو مناوي، وحركة العدل المساواة بقيادة جبريل إبراهيم، وقوى نداء السودان.وتأتي الاجتماعات من أجل توحيد الرؤى داخل الجبهة الثورية، إحدى مكونات نداء السودان، الفصيل الرئيسي في قوى الحرية والتغيير، وذلك ضمن جهود إحلال السلام في السودان.وقالت الجبهة الثورية إن اجتماعات القاهرة ستناقش الترتيبات الإجرائية والتجهيزات المطلوبة لبدء التفاوض مع الحكومة الانتقالية، معربة عن تفاؤلها بالخروج بنتائج إيجابية في توحيد الرؤى التفاوضية.ونقل المركز السوداني للخدمات الصحفية عن "التوم هجو"، القيادي بالجبهة الثورية قوله: "سيعقد اجتماع لنداء السودان نهاية سبتمبر الجاري عقب اجتماعات الجبهة بالقاهرة"،وأكد أن اجتماعات القاهرة "تأتي في إطار الدعم والمساندة من مصر باعتبارها رئيسا للاتحاد الأفريقي".وأوضح هجو أن الجبهة الثورية ستطرح عددا من القضايا بشأن السلام، وعلى رأسها استكمال الترتيبات والتجهيزات للمفاوضات المقررة انطلاقها منتصف أكتوبر المقبل بمبادرة من الفريق سلفا كير ميارديت، رئيس جنوب السودان.

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