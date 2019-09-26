2019/09/26 | 05:22

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مع اقتراب مهلة أردوغان..تركيا تكرر "الاستفزاز" شرقي الفرات أعلنت وزارة الدفاع التركية، تحليق مقاتلتين تركيتين من طراز "إف 16"، لمدة ساعتين في الأجواء السورية، شرق نهر الفرات.وتعد هذه الطلعة التركية الثالثة من نوعها منذ مطلع الأسبوع الجاري، حيث كانت وسائل إعلام تركية قد أشارت إلى تحليق مقاتلتين تابعتين لسلاح الجو التركي لأول مرة في أجواء مناطق شرق الفرات، الاثنين، ثم طلعة أخرى لاحقة الثلاثاء.وفي وقت سابق، بيّنت وزارة الدفاع التركية في بيان صادر عنها، أن عملية التحليق استمرت لمدة ساعتين منذ بدء التنسيق بين أنقرة وواشنطن حيال إنشاء منطقة آمنة في تلك المناطق.وأشار البيان إلى أن التحليق جرى في إطار عمليات التحالف الدولي لمكافحة تنظيم داعش الإرهابي، وأن تحليق المقاتلات الحربية سبقها تحليق مروحي مشترك لستة مرات.وتأتي العمليات التركية بعد أن أمهل الرئيس رجب طيب أردوغان، الولايات المتحدة، حتى نهاية سبتمبر الجاري، للإقدام على خطوات ملموسة حيال المنطقة الآمنة.

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