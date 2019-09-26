نتس يؤكد غياب دورانت عن الموسم

2019/09/26 | 06:24

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- نتس يؤكد غياب دورانت عن الموسمنيويورك – يتوجب على بروكلين نتس الانتظار حتى موسم 2020-2021 من دوري كرة السلة الأميركي للمحترفين، من أجل الاعتماد على نجمه الجديد كيفن دورانت، لأن الأخير لن يتمكن من المشاركة في أي مباراة خلال الموسم الجديد الذي ينطلق الشهر المقبل بسبب الإصابة.وأصيب دورانت بقطع في وتر أخيل في نهائي الموسم المنصرم مع فريقه السابق غولدن ستايت ووريرز الذي تنازل عن اللقب لصالح تورونتو رابتورز، إلا أن ذلك لم يمنع بروكلين نتس من التعاقد معه بعقد تبلغ قيمته 164 مليون دولار أميركي لمدة أربعة أعوام.وكان يحوم الشك حول إمكانية مشاركة دورانت مع فريقه الجديد خلال الموسم المقبل، لأن هذا النوع من الإصابات يحتاج إلى الكثير من الوقت من أجل التعافي وإعادة التأهيل.وقد تأكد هذا الأمر على لسان المدير العام للنادي شون ماركس.وقال ماركس، في لقاء مفتوح مع الإعلاميين، “تتم عملية تأهيله بشكل جيد جدا، لكن ما نريد قوله بخصوص موضوع كيفن إننا نتوقع غيابه عن الموسم المقبل بأكمله.لن ندخله في مخططنا”.

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