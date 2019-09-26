المتوكل: انتخابات الاتحاد الدولي تاريخية للعنصر النسائي

2019/09/26 | 06:24

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المتوكل: انتخابات الاتحاد الدولي تاريخية للعنصر النسائيالرباط – أعربت البطلة الأولمبية السابقة المغربية نوال المتوكل عن سرورها البالغ إزاء الفوز بعضوية الاتحاد الدولي لألعاب القوى بحصولها على 120 صوتا، وذلك خلال اجتماع الجمعية العمومية للاتحاد (كونغرس إياف) المنعقد في العاصمة القطرية الدوحة على مدار يومين، ووصفت الانتخابات بأنها تاريخية للعنصر النسائي.وقالت المتوكل في تصريحات صحافية إن الانتخابات ساهمت في عملية تجديد كاملة بالمكتب التنفيذي للاتحاد الدولي، فبينما فاز سيباستيان كو بالرئاسة لولاية جديدة بالتزكية وبالإجماع، حيث حصل على أصوات جميع الاتحادات الـ203 الأعضاء، كان التنافس شديدا على منصب العضوية.وأبدت المتوكل رضاها التام عن الحضور النسائي المميز في المكتب التنفيذي، قائلة “لأول مرة تكون هناك سيدة في منصب نائب الرئيس (التشيلية زيمينا ريستريبو)، كما أنها المرة الأولى التي يتم فيها زيادة العدد إلى ست عضوات.وهذا يوم تاريخي بالنسبة إلينا”.وأضافت “أتمنى أن الدماء الجديدة التي تم ضخها في المكتب التنفيذي تعطي دافعا جديدا للتطوير والمزيد من القرارات الجريئة مثل محاربة المنشطات وتقليص التجنيس، خاصة وأننا مقبلون على حدثين مهمين؛ هما بطولة العالم 2019 التي تنطلق الجمعة في الدوحة ثم دورة الألعاب الأولمبية طوكيو 2020”.

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