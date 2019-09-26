2019/09/26 | 06:55

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الحبس الشديد لضابط في الداخلية أصدرت محكمة قوى الامن الداخلي حكماً حضوريا بالحبس الشديد لمدة سنة ونصف والطرد من الخدمة بحق ضابط برتبة رائد منسوب الى الوكالة الإدارية لوزارة الداخلية على خلفية ضبطه من قبل مفتشية الداخلية متلبساً بالرشوة والابتزاز.وذكر بيان لمفتشية الداخلية، ان" محكمة قوى الأمن الداخلي اصدرت حكمها على المتهم بعد أن تمكنت مفرزة العمليات الخاصة بالمفتش العام لوزارة الداخلية من القبض عليه في وقت سابق لتورطه بجرائم الرشوة والابتزاز ومخالفة الضوابط والقوانين برفقة ضباط وموظفين آخرين".واشار الى" احالته موقوفا عن قضية مفردة متعلقة بقضية أكبر متورط فيها مع أولئك الضباط والموظفين، حيث يجري التحقيق معهم فيها لكشف المتورطين فيها بغية تقديمهم الى المحاكم المختصة للبت بقضاياهم".

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