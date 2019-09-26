2019/09/26 | 07:07

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: qjiqsXEs1D0

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. النائبة هدى سجاد تحمل رئاسة مجلس النواب مسؤولية تأخير 60 سؤالا برلمانيا) نشر أولاً على موقع (قناة الفرات) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. النائبة هدى سجاد تحمل رئاسة مجلس النواب مسؤولية تأخير 60 سؤالا برلمانيا) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة الفرات).