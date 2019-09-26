مجلس محافظة بغداد يصوت على مسودة قانون حفظ قدسية الكاظمية

2019/09/26 | 07:20

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- صوت مجلس محافظة بغداد، الاربعاء، على مسودة قانون حفظ قدسية الكاظمية الذي قدم من قبل رئيس لجنة الشؤون الدينية علي الكرعاوي.

وقال الكرعاوي في بيان ان “القانون يأتي حفاظاً على القدسية التي تتمتع بها هذه المنطقة المباركة التي تضم اسدي بغداد الامام موسى بن جعفر والامام محمد الجواد عليهما السلام”.

وأضاف الكرعاوي ان “هذا القانون يهيئ الأجواء المناسبة لآداء مراسيم الزيارة ومنع أي ظاهرة تخلل بالنظام العام ومنع المساس بالامامين الكاظمين (ع)”.

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