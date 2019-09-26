إيمان بوقردغة - تونس وطن كليم صَبٌّ إلى فضيلة العدالة

2019/09/26 | 07:50

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #إيمان_بوقردغة تعتبر العدالة واحدة من الفضائل السياسية الأساسية وعلى الرغم من أن ما يشكل العدالة قد يختلف باختلاف الثقافة أو السياق التاريخي، فإن جميع أشكال العدالة مبنية على أساس افتراضات أخلاقية تتضمن أفكارا عن الأخلاق والإنصاف والقانون..فالواجب على من يروم نيل نوائل إيقاظ النفس حتى يلقى أمرا محمودا و و هَديا مأثورا أن يمشي على صراط العدالة المستقيم .وتعني العدالة في نظر أفلاطون وأرسطو الخير والاست......

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