منذر خدام - الحلقة التاسعة. حراك الشعب السوري من الأمل بالتغيير إلى الكارثة

2019/09/26 | 07:50

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #منذر_خدام الفصل الثالث5-أفاق الزمن القادم في سوريةاحدى المفارقات التي سبقت تفجر الأزمة السورية ان يتفق مثقفو السلطة ومثقفو المعارضة على رؤية تفيد باستحالة أن ينتفض الشعب السوري ضد حكامه، كما حصل في تونس، وفي مصر كل على طريقته.واذا كان يمكن تفهم موقف ورؤية مثقفي السلطة، الذين كانوا يحسبون نظامهم محصنا نظرا لمناعته الأمنية ولكونه نظاما ممانعا، ورئيسه شاب يمتلك "رؤية وبرنامجا" للتطوير والتحديث، يصعب ت......

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