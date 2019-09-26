2019/09/26 | 08:00

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ الغد برس:

قالت وكالة علوم فيزياء الأرض في إندونيسيا، اليوم الخميس، إن زلزالا بقوة 6.8 درجة ضرب جزيرة سيرام التابعة لإقليم مالوكو في شرق البلاد.

وأضافت الوكالة، أنه لا توجد مخاطر من موجات مد (تسونامي) جراء الهزة لكن متحدثا باسمها، قال "إن المحتمل حدوث أضرار ببعض الأبنية".

وقال مسؤولو الكوارث في الوكالة، إن الزلزال الذي وقع في الصباح الباكر، بلغت قوته 6.8 درجة على مقياس ريختر، وشعر به في بلدات مثل إمبون وكيراتو، مما أيقظ بعض السكان، وفقال لرويترز.

وقال أغوس ويبوو المتحدث باسم الوكالة، إن مبنى جامعيا أصيب بأضرار طفيفة وتحطم جسر في إمبون على بعد حوالى 40 كلم من مركز الزلزال.

وأظهر شريط فيديو نشر على وسائل التواصل الاجتماعي الجص والأنقاض المتناثرة على الطوابق والكراسي في مدرسة الأنشور الإسلامية الداخلية في أمبون، عاصمة المقاطعة، ولكن أحد الشهود قال إنه، لم يتم الإبلاغ عن وقوع إصابات من المدرسة.

وغالبا ما تشهد إندونيسيا، التي تطفو فوق حلقة النار في المحيط الهادئ النشطة زلزاليا، زلازل وتسونامي مميتة.

في أيلول 2018، دمر زلزال بلغت قوته 7.5 درجة وأمواج تسونامي قوية بالو، في جزيرة سولاويزي غرب مالوكو، مما أسفر عن مقتل أكثر من 4000 شخص.

وفي عام 2004، تسبب زلزال قبالة جزيرة سومطرة في حدوث تسونامي عبر المحيط الهندي أسفر عن مقتل 226 ألف شخص في 14 بلدا، أكثر من 120 ألف منهم في إندونيسيا.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (زلزال يضرب إندونسيا ولا مخاطر من تسونامي) نشر أولاً على موقع (الغد برس) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (زلزال يضرب إندونسيا ولا مخاطر من تسونامي) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الغد برس).