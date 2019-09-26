عبد المهدي: زيارة السعودية هي لدرء خطر نشوب أي حرب

2019/09/26 | 08:00

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ الغد برس:

أبدى رئيس الوزراء عادل عبد المهدي، اليوم الخميس، تفاؤله بحلحلة الأوضاع بالمنطقة، فيما بين ان زيارته الى السعودية هي لدرء خطر نشوب أي حرب.

وقال عبد المهدي في بيان صدر بعد اختتام زيارته الى السعودية، وتلقت "الغد برس" نسخة منه، "حضرنا الى المملكة للتبريك بالعيد الوطني السعودي والتقينا خادم الحرمين الشريفين وولي العهد لمتابعة العلاقات بين البلدين التي تشهد نموا متزايدا ولبحث الاوضاع الاقليمية والسعي الى تهدئة الاوضاع ودرء أخطار نشوب اي صراع او حرب وتلافي مضاعفات كل ذلك".

واضاف "كانت اللقاءات مكثفة وعميقة وصريحة ومباشرة، ووضعنا بعض التصورات في كيفية ايجاد حلول تساعد البلدين بالتقدم في علاقاتهما خصوصا في مجالي النفط والتبادل التجاري، وكذلك للتهدئة في اوضاع المنطقة ومنع شرور الحرب فيها".

وتابع "لقينا استجابة طيبة جدا في لقاءاتنا المكثفة مع خادم الحرمين وولي العهد ونحن اقرب الى التفاؤل للمضي قدما باتجاهات حلحلة الاوضاع ومنع حدوث اي صدام او احتمالات لنشوب اقتتال او حرب في المنطقة"، مبينا ان "الجميع لايريدون الحرب و انما التهدئة".

وبين ان "الاوضاع صعبة ومعقدة"، مشددا على ضرورة "التحلي بالصبر والسعي لإيجاد مفاتيح وابواب وحلول مقبولة لكل الاطراف".

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