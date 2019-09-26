ندى أسامة ملكاني - قراءة نقدية في كتاب القوة الناعمة وسيلة النجاح في السياسة الدولية

2019/09/26 | 08:25

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #ندى_أسامة_ملكاني كتاب القوة الناعمة من تأليف أستاذ العلوم السياسية الأمريكي جوزيف ناي، ترجمة محمد توفيق البجيري، صادر في عام 2004 عن مؤسسة العبيكان.يتضمن الكتاب 257 صفحة.يتضمن الكتاب خمسة فصول، الأول يتحدث عن الطبيعة المتغيرة للقوة، يتناول الفصل الثاني مصادر القوة الناعمة الأمريكية، وفي الفصل الثالث، يشرح المؤلف قوة الآخرين الناعمة، والفصل الرابع البراعة في استخدام القوة الناعمة، وفي الفصل الأخير يحلل الباحث ......

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