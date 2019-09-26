الفرفار العياشي - المؤسسات السجنية و المعمار : مقاربة سوسيولوجية

2019/09/26 | 08:25

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الفرفار_العياشي البحث عن أنماط أخرى من العلاقة والتوجه نحو آفاق أخرى اجتماعية واقتصادية وثقافية وتعبدية وتاريخية؟ في احدى زيارات التي نظمتها جمعية للسجن المدني باقليم قلعة السراغنة استوفتني ملاحظات كثيرة من اهمها طبيعة المعمار و شكل الابنية و الاسوار العاالية و ضيق النوافذ و شكل الاقبية و هبهي ملاحظات قادتني لى طرح اسئلة حول علاقة علاقة المعمار وبالعنف على اعتبار ان المؤسسات السجنية هي مؤسسات عقابية .طبي......

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