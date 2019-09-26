صادق إطيمش - الإسلاميون ورثة البعثيين ... التربية والتعليم مثالاً

2019/09/26 | 08:25

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #صادق_إطيمش الإسلاميون ورثة البعثيين ...التربية والتعليم مثالاًعلى ضوء إهانة الخريجين المطالبين بحقوقهم امام مجلس الوزراء في الخامس والعشرين من شهر ايلول الجاري يشير الى مدى الإستهتار الذي يرافق تصرفات احزاب الإسلام السياسي الحاكمة والأحزاب المتحاصصة معها في هذا الإستهتار والتي لا يمكن ان نصف سياساتها في مجال التربية والتعليم إلا امتداداً لسياسة البعثفاشية المقيتة في هذا المجال.لا اريد التعميم هنا ، ......

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