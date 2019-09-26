جرحى من المدنيين بقصف تركي يستهدف قنديل في اقليم كوردستان

2019/09/26 | 08:26

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ اصيب ما لا يقل عن ثلاثة مدنيين بجروح جراء قصف بالطائرات التركية استهدف سفوح جبل قنديل في اقليم كوردستان.

وافاد شهود عيان اليوم الخميس ان الطائرات التركية المقاتلة شنت ضربات جوية استهدف سفح جبل قنديل مساء امس الاربعاء مما ادى الى اصابة ثلاثة مديين بجروح.

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