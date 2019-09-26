نيكي يرتفع 0.64% في بداية التعامل ببورصة طوكيو

2019/09/26 | 08:44

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- صعد مؤشر نيكي القياسي في بداية التعامل ببورصة طوكيو للأوراق المالية يوم الخميس.

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