المرور تتخذ اجراءات جديدة بشأن اجازات السوق

2019/09/26 | 08:49

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

ﻗﺮرت ﻣﺪﻳﺮﻳﺔ المرور اﻟﻌﺎﻣﺔ ،الخميس، اﺿﺎﻓﺔ ﻣﻨﺎﻓﺬ ﺟﺪﻳﺪة وزﻳﺎدة ﻋﺪد

العاملين ﻓﻲ ﻣﻮاﻗﻊ اﺻﺪار اﺟﺎزات اﻟﺴﻮق للمواطنين الراغبين ﻓﻲ اﻟﺤﺼﻮل

ﻋﻠﻴﻬﺎ، ﻓﻴﻤﺎ ﺗﻌﻬﺪت ﺎن ﻳﺸﻬﺪ اﻟﺸﻬﺮ المقبل ﺗﻮﻓﻴﺮ ﻟﻮﺣﺎت اﻟﺘﺴﺠﻴﻞ

اﻟﺠﺪﻳﺪة "الالماني" ﻟﺠﻤﻴﻊ ﻣﺴﺘﺤﻘﻴﻬﺎ وﺗﺠﻬﻴﺰﻫﻢ ﺑﻬﺎ ﻓﻮرا ﻣﻦ دون ﺗﺎﺧﻴﺮ.

وﻗﺎل ﻣﺪﻳﺮ ﻗﺴﻢ اﻻﺟﺎزات ﻓﻲ المديرية اﻟﻌﻤﻴﺪ ﻣﺆﻳﺪ ﺧﻠﻴﻞ ﺳﻠﻤﺎن ﻓﻲ ﺗﺼﺮﻳﺢ

ﻟجريدة "اﻟﺼﺒﺎح" الرسمية، ان" اﻻﺟﺮاءات اﻟﺘﻲ ﺳﺘﺘﺨﺬﻫﺎ المديرية ﺗﺘﻤﺜﻞ

ﺑﺰﻳﺎدة ﻋﺪد العاملين ﻓﻲ المواقع المخصصة ﻻﺻﺪار اﺟﺎزات اﻟﺴﻮق

للمواطنين ﻓﻲ ﺑﻐﺪاد والمحافظات"، ﻣﺸﻴﺮا اﻟﻰ ان "المديرية ﺗﺴﻌﻰ ﻣﻦ

ﺧﻼل ﻫﺬا اﻻﺟﺮاء اﻟﻰ اﻟﻘﻀﺎء ﻋﻠﻰ اﻟﺰﺧﻢ اﻟﺤﺎﺻﻞ ﻓﻲ ﺗﻠﻚ اﳌﻮاﻗﻊ".وتابع ان "المديرية وﻣﻦ ﺧﻼل اﻟﺠﻮﻻت اﻟﻴﻮﻣﻴﺔ اﻟﺘﻲ ﻳﺠﺮﻳﻬﺎ المسؤولون

ﻓﻴﻬﺎ ﻟﻼﻃﻼع ﻋﻠﻰ واﻗﻊ ﺳﻴﺮ اﻟﻌﻤﻞ ﻓﻲ اﻟﺪواﺋﺮ والمواقع اﻟﺘﺎﺑﻌﺔ ﻟﻬﺎ

ﻟﺘﺸﺨﻴﺺ اﻣﺎﻛﻦ اﻟﺨﻠﻞ والمعوقات اﻟﺘﻲ ﺗﺤﻮل دون اﻧﺠﺎز ﻣﻌﺎﻣﻼت المواطنين

ﺑﺸﻜﻞ دﻗﻴﻖ وﺳﺮﻳﻊ واﻳﺠﺎد اﻟﺤﻠﻮل المناسبة ﻟﻬﺎ، ﻟﺬا ﻓﻘﺪ اﺻﺪرت ﺟﻤﻠﺔ ﻣﻦ

اﻟﻘﺮارات واﺗﺨﺬت ﺳﻠﺴﻠﺔ ﻣﻦ اﻻﺟﺮاءات اﻟﺘﻲ ﻏﻴﺮت ﻣﺠﺮى اﻟﻌﻤﻞ ﻓﻲ ﺗﻠﻚ

المواقع وﺑﺸﻜﻞ واﺿﺢ ﻟﻠﻌﻴﺎن".وﻟﻔﺖ ﺳﻠﻤﺎن اﻟﻰ ان "اﻟﺘﻐﻴﻴﺮ ﺷﻤﻞ اﻳﻀﺎ ﺗﺴﻬﻴﻞ ﻋﻤﻠﻴﺔ اﻧﺠﺎز ﻣﻌﺎﻣﻼت

المواطنين ﺳﻮاء اﻟﺨﺎﺻﺔ ﺑﺎﺻﺪار اﻻﺟﺎزة او ﺗﺠﺪﻳﺪﻫﺎ ﻣﻦ ﺧﻼل اﻟﻨﻈﺎم

اﻟﺠﺪﻳﺪ المتبع ﻓﻲ ﻣﻮاﻗﻊ المرور واﻟﺬي ﻳﻌﺘﻤﺪ ﺑﺸﻜﻞ ﻛﺒﻴﺮ واﺳﺎﺳﻲ ﻋﻠﻰ

اﻟﻨﻈﺎم اﻻﻟﻜﺘﺮوﻧﻲ ﻻدﺧﺎل اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت المتعلقة ﺑﻄﺎﻟﺐ اﻟﺤﺼﻮل ﻋﻠﻰ اﻻﺟﺎزة

وﻣﻦ ﺛﻢ اﺻﺪارﻫﺎ ﺑﺸﻜﻞ ﺳﺮﻳﻊ وﻓﻮري ﻣﻦ دون اﻟﻠﺠﻮء اﻟﻰ الروتين اﻟﻮرﻗﻲ

اﻟﻘﺪﻳﻢ واﻟﺬي ﻳﺘﻄﻠﺐ ﺟﻬﺪا ووﻗﺘﺎ".

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