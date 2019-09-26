2019/09/26 | 08:49

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صالح وروحاني يؤكدان على أهمية تعاون بلدان المنطقة لمنع زعزعة استقرارها

جدّد رئيس الجمهورية الدكتور برهم صالح دعوته إلى ضرورة اعتماد

سياسة الحوار والتفاهم من أجل ضمان استقرار وسلام المنطقة واحترام

حقوق الشعوب في الأمن والازدهار.

وأكد صالح، خلال لقائه ،الأربعاء، في نيويورك، رئيس الجمهورية

الإسلامية الإيرانية الدكتور حسن روحاني، على هامش اجتماعات الجمعية

العامة للأمم المتحدة، أهمية تعاون بلدان المنطقة لمنع زعزعة

استقرارها والتركيز على ضرورة مجابهة التطرف والإرهاب.الرئيسان استعرضا، في لقائهما العلاقات الثنائية بين الجارتين

وضرورة تعزيزها وتطويرها، وكذلك تطورات الأحداث الإقليمية والدولية

والقضايا ذات الاهتمام المشترك.

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