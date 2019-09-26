الاحد المقبل موعدا لصرف رواتب العمال المتقاعدين المضمونين

2019/09/26 | 08:51

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- بغداد

اعلن وزيرالعمل والشؤون الاجتماعية باسم عبدالزمان، ان يوم الاحد المقبل الموافق 29 ايلول، سيكون موعدا لصرف رواتب العمال المتقاعدين المضمونين وخلفهم المستحق لشهري

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