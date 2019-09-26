الرئيس يبحث مع رئيس البنك الدولي دعم البنك المشاريع في العراق

2019/09/26 | 08:51

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- بغداد

بحث رئيس الجمهورية برهم صالح، مع رئيس البنك الدولي ديفيد مالباس، على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك، أهمية دعم البنك

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