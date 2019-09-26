وزير الطاقة السعودي يشيد بالتعاون النفطي مع العراق

2019/09/26 | 08:52

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الاقتصاد نيوز _ بغداد

أشاد وزير الطاقة السعودي عبدالعزيز بن سلمان بن عبدالعزيز ،الخميس، بحجم التعاون مع العراق في القطاعات النفطية.

وقال الوزير ، خلال استقباله وزير النفط العراقي ثامر الغضبان، إن ما نسعى إليه في البلدين، توسيع التعاون في عدة مجالات بغرض تكوين منظومة تعاون مستدام تسهم في تحقيق كافة الأهداف المشتركة.

وأضاف أن "التعاون في مجال الطاقة هو مرتكز رئيس"، معرباً عن شكره وتقديره وزير النفط العراقي لاهتمامه بما حصل من هجمات تعرضت لها معامل بقيق وخريص.

من جانبه، عبر وزير النفط العراقي عن سروره بزيارة المملكة، ولقائه بالأمير عبدالعزيز بن سلمان، مؤكداً ثقته تجاوز وزارة الطاقة وأرامكو السعودية العدوان على المنشآت النفطية والتغلب عليها.

وأفاد الوزير الغضبان أن اللقاء بوزير الطاقة تناول مختلف مجالات التعاون، في النفط والغاز والكهرباء، وما من شأنه أن يزيد العلاقات الأخوية بين البلدين.

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