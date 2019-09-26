صالح يستعرض مجالات التعاون مع رئيس البنك الدولي في نيويورك

2019/09/26 | 08:55

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- استعرض رئيس الجمهورية الدكتور برهم صالح مع رئيس البنك الدولي ديفيد مالباس في نيويورك ،مجالات التعاون بين العراق والبنك الدولي في الميادين التنموية والاستثمارية.

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