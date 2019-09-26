“بالوثيقة”.. بغداد تحث المحافظات على اتخاذ اجراء يتعلق بتوزيع الاراضي على “الفقراء”

2019/09/26 | 08:56

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد: يس عراق طالبت الهيئة العليا للتنسيق بين المحافظات التابعة لمجلس الوزراء، اليوم الخميس، المحافظات كافة بتزويد المجلس بقطع الأراضي المفرزة لتوزيعها ضمن قانون الفقراء.جاء ذلك بحسب وثيقة صادرة من رئاسة الوزراء وحصلت عليها “يس عراق”.

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