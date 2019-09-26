2019/09/26 | 09:01

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة / خطوة برس وصف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الأسباب، التي قدمها الديمقراطيون لتبرير بدء إجراءات برلمانية بغية عزله، بأنها بمثابة “مزحة”.وجاء ذلك بعد اتهام ترامب بالضغط على نظيره الأوكراني للتحقيق في مزاعم فساد ضد منافسه المحتمل بالانتخابات الرئاسية المقبلة، جو بايدن، وهو ديمقراطي شغل منصب نائب الرئيس في إدارة باراك أوباما.وأشار ترامب،

هناك تفاصيل اخرى بخصوص ترامب ينتقد مساعي الديمقراطيين لعزله ويتعهد بـ”الشفافية” وكالة خطوة برس.

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