الإماراتي هزاع المنصوري يصل إلى محطة الفضاء الدولية

2019/09/26 | 09:12

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة / خطوة برس وصل الإماراتي هزاع المنصوري إلى محطة الفضاء الدولية، ليصبح أول رائد فضاء عربي يزور المحطة.وارتسمت ابتسامة كبيرة على وجه المنصوري عندما لحق بزملائه في المحطة بعد رحلة استغرقت 6 ساعات.وانطلق رائد الفضاء على متن مركبة فضاء روسية، ولم تعلن موسكو عن المبلغ الذي دفعته الإمارات نظير رحلة المنصوري في

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