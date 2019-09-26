ترامب يهوّن من اتهامات «الخيانة»: مجرد أكاذيب

2019/09/26 | 09:12

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد / المستقبل العراقينفى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أمس الأربعاء، الاتهامات الموجهة إليه بممارسة ضغوط على حكومة أجنبية، متحدثا للصحافيين على هامش اجتماع الجمعية العامة للأمم المتحدة: «لم يحصل أي ضغط مطلقاً..لقد كانت رسالة ودية»، كما اتهم لاحقاً عدداً من المراسلين بالفساد، ملقياً كذلك باللوم على الأخبار «الكاذبة»، واصف إجراءات مساءلته بـ «الأمر المشين».وتأتي تصريحات ترامب بعد مكالمة هاتفية مثيرة للجدل، جرت بينه وبين الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلسنكي.ووفق فرانس برس، فإن مضمون المكالمة المنشور على موقع البيت الأبيض، يُظهر فعلا أن ترامب طلب من مخاطبه التحقيق في شأن خصمه جو بايدن، أبرز المرشحين الديمقراطين للانتخابات الرئاسية المقبلة.وخلق موضوع المكالمة مشكلة كبيرة لترامب، إذ أعلنت رئيسة مجلس النواب الأمريكي نانسي بيلوسي، فتح تحقيق رسمي، من شأنه أن يؤدي إلى عزل الرئيس الأمريكي إذا تأكدت تهم «خيانته» لنزاهة الانتخابات وللأمن القومي الأمريكي.وجرت المكالمة المذكورة يوم 24 تموز 2019، وقال فيها ترامب لزيلينسكي: «ثمة حديث كثير عن نجل بايدن وعن أن بايدن أوقف التحقيق، ويريد أناس كثيرون أن يعرفوا المزيد عن هذا الموضوع، لذلك فإن أي شيء ممكن أن تفعلوه مع النائب العام سيكون رائعاً».ويحقق الديمقراطيون في مضمون هذه المكالمة، وفيما إذا كان ترامب قد استغل المساعدات الأمريكية المقدمة لأوكرانيا، والبالغة 400 مليون دولار لأجل التوصل بمعلومات حول جون بايدن.وقد سبق لهذا الأخير، عندما كان يشغر منصب نائب باراك أوباما، أن مارس مع قادة غربيين ضغوطاً على أوكرانيا للتخلص من النائب العام فيكتور شوكين باعتبار أنه لم يكن شديدا بما يكفي ضد الفساد.

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