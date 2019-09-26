الحشد والقوات الأمنية ينفذان عملية أمنية في الجزيرة الواقعة بين صلاح الدين ونينوى

2019/09/26 | 09:18

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- نفذت قوات الحشد الشعبي والقوات الأمنية، الخميس، عملية أمنية في الجزيرة الواقعة بين محافظتي صلاح الدين ونينوى، فيما تمكنتا من تدمير عدة مضافات لـ”داعش” وتأمين مجموعة قرى.وقال اعلام الحشد في بيان وتلقته وكالة صدى، إن ألالوية 6 و35 و51 في الحشد الشعبي نفذت عملية أمنية مشتركة مع قوات سوات والفرقة التكتيكية لواء 91 لقوات

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