2019/09/26 | 09:20

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

رئيس الجمهورية يلتقي الأمين العام للأمم المتحدة

التقى رئيس الجمهورية الدكتور برهم صالح ،الأربعاء، الأمين العام

للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس، على هامش اجتماعات الجمعية العامة

للأمم المتحدة.

وأكد رئيس الجمهورية أهمية دور بعثة الأمم المتحدة في العراق،

مثمناً جهود المنظمة الدولية في دعم السلم المجتمعي.وتم خلال اللقاء، مناقشة تطورات الأوضاع الإقليمية والدولية، والحرب

ضد الإرهاب، وبرامج الأمم المتحدة الإنسانية والتنموية في البلاد.

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