2019/09/26 | 09:20

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

صالح يدعو البنك الدولي لدعم العراق بمجال تحقيق برنامج الإصلاح الاقتصادي

دعا رئيس الجمهورية، برهم صالح، الخميس، البنك الدولي لدعم العراق

بمجال تحقيق برنامج الإصلاح الاقتصادي.

وذكر بيان رئاسي، إن" رئيس الجمهورية برهم صالح التقى، رئيس البنك

الدولي ديفيد مالباس على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم

المتحدة في نيويورك".وشدد الرئيس، على "أهمية دعم البنك الدولي للمشاريع الاقتصادية التي

تراعي احتياجات واولويات العراق، وتعزز جهود التنمية بما يمكن

الدولة من تحقيق برنامج الإصلاح الاقتصادي"، مبيناً أن "العراق اتخذ

خطوات كبيرة بهذا الشأن، والتي تحققت بفضل الاستقرار الملموس في

البلاد".وبين، أنه "تم خلال اللقاء استعراض مجالات التعاون بين العراق

والبنك الدولي وخاصة في الميادين التنموية والاستثمارية".

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