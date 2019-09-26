نائبة: الكويت نجحت في كسب ود مسؤولين عراقيين!

2019/09/26 | 09:22

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز – بغداد

طالبت النائبة عن ائتلاف دولة القانون عالية نصيف، الحكومة ووزارة الخارجية بمصارحة الشعب العراقي حول أسباب سحب الشكوى المقدمة لمجلس الأمن بشأن

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