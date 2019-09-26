القبض على هارب من سجن بادوش في ذي قار

2019/09/26 | 09:22

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ الغد برس:

تمكنت القوات الامنية، اليوم الخميس، عن القاء القبض على محكوم بالسجن المؤبد هارب من سجن بادوش خلال تواجده في محافظة ذي قار.

وذكر بيان لوزارة الداخلية تلقت "الغد برس"، نسخة منه، ان "معلومات استخبارية قادت إلى محل تواجد احد المدانين بقضية القتل العمد ومحكوم بالسجن المؤبد وهارب من سجن بادوش".

واضافت انه "على الفور وبعد استحصال الموافقات القضائية تم ضرب طوق امني حول مكان تواجده في قضاء سوق الشيوخ والقاء القبض على المتهم وتم اتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة".

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