القبض على متهم خطير بالقتل وترويج المخدرات في البصرة

2019/09/26 | 09:22

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ البصرة:

أعلنت وزارة الداخلية، اليوم الخميس، عن إلقاء القبض على متهم خطير بالقتل وترويج المخدرات في محافظة البصرة.

وذكرت الوزارة في بيان تلقت "الغد برس" نسخة منه، ان "مفارز قسم مكافحة الاجرام في محافظة البصرة تمكنت من إلقاء القبض على متهم خطير مطلوب قضائيا بارتكاب جرائم قتل وتسليب و ترويج المخدرات في قضاء القرنة".

وأضافت أنه "ضبط بحوزته بندقية كلاشنكوف وعتاد رشاش BKC وتمت احالته للقضاء لينال جزائه العادل".

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