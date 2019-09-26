فريق الديوانية يسعى لمصالحة جماهيره من بوابة القاسم اليوم في الدوري الممتاز

2019/09/26 | 09:26

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يستضيف فريق الديوانية مساء اليوم الخميس ضيفه فريق نادي القاسم ضمن منافسات الجولة الثانية للدوري الممتاز بكرة القدم وذلك على ملعب الادارة المحلية في المحافظة .

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