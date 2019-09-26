اختتام بطولة الاندية العربية للقوس والسهم في مدينة السليمانية

2019/09/26 | 09:26

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- السليمانية / متابعات عدسة/ ياسر جمال اختتمت امس الاربعاء في محافظة السليمانية منافسات بطولة الاندية العربية للقوس والسهم بنسختها الاولى لفئتي الرجال والنساء والتي احتضنت فعالياتها محافظة السليمانية وبمشاركة 26 ناديا مثلوا سبع دول عربية.حيث احرزت لاعبة نادي الشرطة فاطمة سعد الوسام الذهبي في منافسات الفردي للقوس المركب لمسافة 50 مترا لفئة النساء وذلك عقب

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