صالح لروحاني: أهمية تعاون بلدان المنطقة لمنع زعزعة استقرارها

2019/09/26 | 09:31

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {بغداد: الفرات نيوز} جدّد رئيس الجمهورية برهم صالح دعوته إلى ضرورة اعتماد سياسة الحوار والتفاهم من أجل ضمان استقرار وسلام المنطقة واحترام حقوق الشعوب في الأمن والازدهار.

وأكد الرئيس صالح، خلال لقائه، الأربعاء في نيويورك، رئيس الجمهورية الإسلامية الإيرانية حسن روحاني، بحسب بيان رئاسي على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة، "أهمية تعاون بلدان المنطقة لمنع زعزعة استقرارها والتركيز على ضرورة مجابهة التطرف والإرهاب".واستعرض الرئيسان "في لقائهما العلاقات الثنائية بين الجارتين وضرورة تعزيزها وتطويرها، وكذلك تطورات الأحداث الإقليمية والدولية والقضايا ذات الاهتمام المشترك".انتهى

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