اعتقال احد المتاجرين بالمواد المخدرة في ذي قار

2019/09/26 | 09:36

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت وزارة الداخلية، الخميس، اعتقال أحد المتاجرين بالمواد المخدرة في محافظة ذي قار.

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