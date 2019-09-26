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اعتقال احد المتاجرين بالمواد المخدرة في ذي قار


اعتقال احد المتاجرين بالمواد المخدرة في ذي قار
2019/09/26 | 09:36
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- أعلنت وزارة الداخلية، الخميس، اعتقال أحد المتاجرين بالمواد المخدرة في محافظة ذي قار.

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