انطلاق عملية أمنية في جزيرة بين صلاح الدين ونينوى

2019/09/26 | 09:36

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- نفذت قوات الحشد الشعبي والقوات الأمنية، الخميس، عملية أمنية في الجزيرة الواقعة بين محافظتي صلاح الدين

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