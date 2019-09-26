هل يهدد أردوغان بالتحول إلى النووي العسكري؟

2019/09/26 | 10:20

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- في خطاب ألقاه في مدينة سيوس في 4 أيلول، قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إن “لدى دول ما صواريخ مع رؤوس

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