2019/09/26 | 10:22

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خارجية إيران تكشف سبب عدم لقاء روحاني بترامب

الخميس

26

أيلول

2019 :

10:03 am

21

قال المتحدث باسم الخارجية الإيرانية، عباس موسوي، إن قرار

الرئيس الإيراني حسن روحاني بعدم الاجتماع مع نظيره الأمريكي دونالد

ترامب في نيويورك على هامش الجمعية العامة للأمم المتحدة، بأنه "قرار

جميع قادة النظام في طهران".وقال موسوي في بيان صحافي له في وقت متأخر من مساء الأربعاء، إن "قرار

الرئيس روحاني بعدم الاجتماع مع ترامب في نيويورك قرار مدروس وحكيم

وجميع قادة النظام الإيراني يعتقدون ضرورة عدم التفاوض مع قادة النظام

الأمريكي الإرهابي واللقاء بهم".وأضاف موسوي أن "إيران لا تبحث عن دبلوماسية استعراضية كما تريدها

الولايات المتحدة، وإن الجمهورية الإسلامية أظهرت أنها لا تخشى

التفاوض وتريد دائماً الاستقرار والسلام في المنطقة والعالم".وتابع المتحدث باسم الخارجية الإيرانية: إن "جميع أركان النظام أجمعوا

على أن ما تقوم به الولايات المتحدة من إرهاب وضغط اقتصادي شديد ضد 83

مليون إيراني، يمثل انتهاكًا سياسيًا واستراتيجيًا، وليس فقط التفاوض

بل عقد اجتماع بسيط مع قادة الإرهاب، لا ينبغي فعله".وقال: "لقد وضعت إيران مبادراتها الخاصة ولا تحتاج إلى أي دبلوماسية

عشوائية واستعراضية“، مبيناً ”لقد أظهر الأمريكيون الطريق إذا اعترفوا

بأخطائهم".وكان الرئيس الإيراني حسن روحاني، قال أمس في كلمته بالجمعية العامة

للأمم المتحدة، إن "طهران لن تتفاوض تحت ضغط العقوبات"، معتبراً أن

رفع العقوبات سيفتح الطريق للتفاوض مع الولايات المتحدة.وقال روحاني "شعبنا لن يتفاوض أبداً مع عدو يريد دفع إيران إلى

الاستسلام لسلاح الفقر والعقوبات ..



أعلن أن ردنا على مقترح التفاوض

في ظل العقوبات هو الرفض".

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