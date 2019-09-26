ايران تعلق على عدم لقاء روحاني بترامب: قرار جميع القادة في طهران

2019/09/26 | 10:24

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس / متابعة

قال المتحدث باسم الخارجية الإيرانية، عباس موسوي ان: قرار الرئيس الايراني حسن روحاني عدم الاجتماع مع نظيره الامريكي دونالد ترامب في نيويورك على هامش اجتماع الجمعية العامة للامم المتحدة، قرار جميع القادة في طهران.

واوضح موسوي في بيان:” ان قرار الرئيس روحاني بعدم الاجتماع مع ترامب في نيويورك قرار مدروس وحكيم وجميع القادة في البلاد يعتقدون بضرورة عدم التفاوض مع قادة النظام الأمريكي الإرهابي واللقاء بهم”.

وأضاف ان ” ايران لا تبحث عن دبلوماسية استعراضية كما تريدها الولايات المتحدة، وان الجمهورية الاسلامية أظهرت أنها لا تخشى التفاوض وتريد دائماً الاستقرار والسلام في المنطقة والعالم “.

وقال ان ” جميع أركان الدولة أجمعوا على أن ما تقوم به الولايات المتحدة من إرهاب وضغط اقتصادي شديد ضد 83 مليون إيراني، يمثل انتهاكًا سياسيًا وستراتيجيًا، وليس فقط التفاوض بل عقد اجتماع بسيط مع قادة الارهاب، لا ينبغي فعله “.

وتابع:” لقد وضعت ايران مبادراتها الخاصة ولا تحتاج إلى أي دبلوماسية عشوائية واستعراضية”.

وكان الرئيس الإيراني حسن روحاني قال ان بلاده لن تتفاوض مع الولايات المتحدة في ظل العقوبات الشديدة، وأن وقف العقوبات سيفتح الطريق أمام المفاوضات مع واشنطن.

واضاف روحاني في كلمته أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك، امس الأربعاء: ان ردنا على مقترح التفاوض هو الرفض إلا بالعودة للاتفاق النووي المبرم عام 2015، وعدونا يريد دفع ايران إلى الاستسلام لسلاح العقوبات.

وتابع روحاني: ” اوقفوا العقوبات لكي يُفتح طريق المفاوضات” ، مبينًا :” ان الادارة الامريكية ،من خلال فرض عقوبات عابرة للحدود ، تحرم ايران من مزايا المشاركة في الاقتصاد العالمي “.

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