صالح وروحاني يبحثان العلاقات الثنائية وتداعيات المنطقة

2019/09/26 | 10:25

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- بغداد

بحث رئيس الجمهورية برهم صالح، مع نظيره الايراني حسن روحاني، العلاقات الثنائية بين بغداد وطهران وضرورة تعزيزها وتطويرها.

وقال بيان لرئاسة الجمهورية، تلقته، العهد

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