باشتراك الحشد الشعبي والقوات الامنية.. عملية امنية في جزيرة بين نينوى وصلاح الدين

2019/09/26 | 10:25

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز – نينوى

نفذت قوات الحشد الشعبي والقوات الأمنية، عملية أمنية في الجزيرة الواقعة بين محافظتي صلاح الدين ونينوى.

وقال إعلام الحشد، في بيان اطلعت عليه

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