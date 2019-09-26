2019/09/26 | 10:26

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد: يس عراق وصل عدد من الاسود والنمور من العاصمة العراقية بغداد الى محمية طبيعية في محافظة اربيل بغرض رعايتها.حيوانات مفترسة تعود لعدي صدام حسين! وقال مدير المحمية الطبيعية في اربيل هيريش، ان “بغداد ارسلت نمرين واسدين ودبين وقردين لرعايتها في المحمية كدفعة اولى”.واكد المدير، ان “ارسال هذه الحيوانات تم بالتنسيق بين محافظ […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (“شاهد بالصور”.. بغداد ترسل الى اربيل اثمن مقتنيات عدي صدام حسين: التفاصيل كاملة) نشر أولاً على موقع (يس عراق) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (“شاهد بالصور”.. بغداد ترسل الى اربيل اثمن مقتنيات عدي صدام حسين: التفاصيل كاملة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (يس عراق).