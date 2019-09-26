رئاسة ترامب في عين العاصفة.. والمشهد يذكِّر بووترغيت

2019/09/26 | 10:26

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تعيش واشنطن الآن أجواء شبيهة بالتي عاشتها في أواخر يوليو/تموز عام 1974، عندما رضخ الرئيس ريتشارد نيكسون لأمر المحكمة العليا وسلّم الكونغرس

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