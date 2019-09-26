العقوبات تعيد طهران إلى المقايضة والصفقات السرية الصغيرة

2019/09/26 | 10:26

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اقترب اقتصاد إيران من الشلل التام بسبب سياسة واشنطن القائمة على ممارسة “أقصى الضغوط” من خلال عقوبات واسعة النطاق ترافقت مع تزايد

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