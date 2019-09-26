2019/09/26 | 10:28

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلنت هيئة المنافذ الحدودية، اليوم الخميس، إتلاف شحنة ادوية مخالفة للضوابط في مطار البصرة.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (المنافذ الحدودية : أتلاف شحنة ادوية بشرية مخالفة للضوابط في مطار البصرة) نشر أولاً على موقع (وكالة الانباء العراقية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (المنافذ الحدودية : أتلاف شحنة ادوية بشرية مخالفة للضوابط في مطار البصرة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة الانباء العراقية).